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Шахматы с нуля в ресторане

Memo
ул. Малая Морская 23

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Это новый взгляд на привычную игру. Здесь игра в шахматы — это светское событие. Ты научишься не только с нуля игре в шахматы, а получишь эстетическое удовольствие от атмосферы и окружения. Разберёшься в чем разница между королем и королевой, узнаешь как ходит каждая фигура, определишь разницу между шахом и матом и даже сыграешь первую партию. Уровень участников: мероприятие идеально подходит новичкам с нуля и тем, кто хочет мягко освежить правила в спокойной, эстетичной среде. Обрати внимание! Если умеешь играть, знаешь базовые правила, то регистрируйся на мероприятия уровня «уверенно начинающие». Что будет на мероприятии: — Знакомство в мини-группе до 6 человек. — Изучение каждой фигурой с пояснением базовых правил игры. — Первая шахматная партия в сопровождении. — Красивые кадры с шахматами в эстетичном ресторане. Дресс-код: Интеллектуальный шик — деловой образ с вечерними акцентами.

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