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Шахматы и пиво в баре

Фрай, Каменноостровский проспект, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Ты и сам всё знаешь, осталось только прийти и двигать фигурки. 5 туров / 5+3 Уровень игры — любой. Вход свободный, регистрация: пиши «фрай +» под постом в тг.

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