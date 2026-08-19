Шахматный блиц во Фрай
Фрай, Каменноостровский проспект, 10, территория Ленфильма
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Самый обычный турнир, с обычными фигурками и тактиками. Необычный — ты. 7 туров / 3+2 Уровень игры — любой. Вход свободный, регистрация: пиши «фрай +» под постом в тг.
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