В планах Севы разгонять новый материал, отталкиваясь от накопившихся заметок в его телефоне. Возможно даже с залом. Зрители нужны, потому что Сева умеет работать только под давлением наблюдателя. Сева Ловкачёв — участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, «22 комика», шоу Разгоны, Книжный Клуб на канале Стендап Клуба №1, а также ведущий подкаста «Segozavtra». Коля Андреев - интеллигент, утонченный романтик, философ с закрученными усами и растянутыми моральными рамками. Ласкает уши тонким умным юмором: смешно не только от самой шутки, но и от изящности и оригинальности мышления.