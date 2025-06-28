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Сергей Тютин

InDuke, Муринская дорога 68

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сергей Тютин — интеллигентный человек, брутальный мужчина, любящий сын, хранит деньги в тенге, мистер Олимпия по версии мамы, храбрый и доблестный рыцарь, слушает на репите песни Анны Асти, Лев по знаку зодиака, талантливый комик, а также участник стендап фестивалей на телеканале ТНТ. Тебя также ожидает превосходная авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень вкусным и приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда)

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