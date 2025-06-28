Сергей Тютин — интеллигентный человек, брутальный мужчина, любящий сын, хранит деньги в тенге, мистер Олимпия по версии мамы, храбрый и доблестный рыцарь, слушает на репите песни Анны Асти, Лев по знаку зодиака, талантливый комик, а также участник стендап фестивалей на телеканале ТНТ. Тебя также ожидает превосходная авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень вкусным и приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда)