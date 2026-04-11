Тонкий юмор, волшебная импровизация, обаятельнейшая харизма — это лишь малая часть того, что ожидает тебя на концерте Сергея Догаева. Ты мог видеть Серёжу в «Шоу историй», и «Разгонах» стендап-клуба на Трубной, а так же в проектах Сергея Орлова, Севы Ловкачёва и Алексея Квашонкина. В общем, не последний человек, в прайме.