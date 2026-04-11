Сергей Догаев
ул. Восстания 24/27Б
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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Тонкий юмор, волшебная импровизация, обаятельнейшая харизма — это лишь малая часть того, что ожидает тебя на концерте Сергея Догаева. Ты мог видеть Серёжу в «Шоу историй», и «Разгонах» стендап-клуба на Трубной, а так же в проектах Сергея Орлова, Севы Ловкачёва и Алексея Квашонкина. В общем, не последний человек, в прайме.
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