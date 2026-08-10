«Стендап Интуиция» — импровизационное комедийное шоу, в котором комики пытаются угадать профессии людей из зала. Зрители выходят на сцену, а комики задают им вопросы, строят версии и пытаются понять, кем они работают. Никакого сценария и заранее подготовленных шуток — вся комедия рождается прямо во время игры. Кто окажется перед комиками на этот раз и получится ли у вас разгадать профессию раньше них? Состав: Антон Борисов, Артём Мамаев.