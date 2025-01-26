Комедийный квартет (Яша Квас, Давид Агавелян, Туяна Хоровиц, Андрей Рябинкин) приглашает тебя на шоу! Ребята в комедийном жанре поставят под сомнения мифы и явления, которые нам рассказывают на протяжении всей жизни. И попробуют убедить друг друга в их реальном существовании или разрушат всю теорию целиком.