Слодят Хухи
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийный квартет (Яша Квас, Давид Агавелян, Туяна Хоровиц, Андрей Рябинкин) приглашает тебя на шоу! Ребята в комедийном жанре поставят под сомнения мифы и явления, которые нам рассказывают на протяжении всей жизни. И попробуют убедить друг друга в их реальном существовании или разрушат всю теорию целиком.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи