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Съёмки «Абушоу» | 18:30
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берёт истории людей из зала, и, благодаря его разгонам, ты можешь наблюдать как комедия рождается прямо на сцене.
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