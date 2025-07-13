[солдаут] «Abu Show»
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Внимание: все билеты проданы. Abu Show — мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берет истории людей из зала, и, благодаря его разгонам, ты можешь наблюдать как комедия рождается прямо на сцене.
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