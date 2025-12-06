Съёмка StandUp Концерта. 1 мотор
Литейный просп., 17-19
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Съемка сольного Stand Up концерта! 1 комик на сцене на протяжении часа рассказывает тебе свои лучшие шутки. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Просьба от организатора: приходи в одежде чёрного цвета, так ты поможешь сделать съёмку лучше.
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