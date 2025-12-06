Съемка сольного Stand Up концерта! 1 комик на сцене на протяжении часа рассказывает тебе свои лучшие шутки. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Просьба от организатора: приходи в одежде чёрного цвета, так ты поможешь сделать съёмку лучше.