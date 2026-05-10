Съёмка стендап концерта. 1 мотор
Литейный просп., 17-19
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики соберутся, чтобы рассказать проверенные шутки и записать их на камеры. Приходи и бери с собой друзей. Тебя ждёт вечер лучших шуток, приятная атмосфера и хорошее настроение. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи