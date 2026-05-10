Комики соберутся, чтобы рассказать проверенные шутки и записать их на камеры. Приходи и бери с собой друзей. Тебя ждёт вечер лучших шуток, приятная атмосфера и хорошее настроение. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.