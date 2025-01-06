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Семён Голубь. Стендап-концерт

Stage StandUp Club
Stage StandUp Club | Red Room, ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольная проверка материала Семёна Голубя. Ты мог его видеть, слышать или совсем не знать о его существовании. Да, ему и не важно, ведь, рассмешить он сможет любого, даже самого скептично настроенного зрителя. Семён следует лишь двум правилами в своей жизни: «никто не покинет зал без хорошего настроения» и «раз-раз, меня слышно?».

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