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  1. Санкт-Петербург
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[отменено] Селуков FM

ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь П.С., дом 1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль театра KTO STUDIO, где звучат монологи и истории, которые мы боимся озвучить в реальной жизни. Истории о пацанах, истории о голубях, об утреннем сушняке, о Боге, Бердяеве, немного о любви истории, и конечно, о борще. Автор - Павел Селуков — финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», лауреат премии им. В. Катаева. Так о нем говорят официально.

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