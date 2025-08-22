Спектакль театра KTO STUDIO, где звучат монологи и истории, которые мы боимся озвучить в реальной жизни. Истории о пацанах, истории о голубях, об утреннем сушняке, о Боге, Бердяеве, немного о любви истории, и конечно, о борще. Автор - Павел Селуков — финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», лауреат премии им. В. Катаева. Так о нем говорят официально.