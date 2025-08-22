[отменено] Селуков FM
ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь П.С., дом 1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Спектакль театра KTO STUDIO, где звучат монологи и истории, которые мы боимся озвучить в реальной жизни. Истории о пацанах, истории о голубях, об утреннем сушняке, о Боге, Бердяеве, немного о любви истории, и конечно, о борще. Автор - Павел Селуков — финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», лауреат премии им. В. Катаева. Так о нем говорят официально.
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