Фестиваль 4 промо-команд. DKLR — создатели фестиваля Сеанс Сквоша (Squash Session), в деле с 2000 года. LOCATION — стрим студия. MOA — промо группа, с хорошим послужным списком. Метроном — амбициозный проект, объединяющий электронных музыкантов с разных концов света. Вход свободный. На сцене: MINOR Modest Harizmat Fuckir MOLODEZHEV Surfree Rubikon SHANTY GYRMAN Set KT DKLR Sasha looch Krab Mute Terros MOUNT