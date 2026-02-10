Сеанс Сквоша
улица Рубинштейна, 28Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Фестиваль 4 промо-команд. DKLR — создатели фестиваля Сеанс Сквоша (Squash Session), в деле с 2000 года. LOCATION — стрим студия. MOA — промо группа, с хорошим послужным списком. Метроном — амбициозный проект, объединяющий электронных музыкантов с разных концов света. Вход свободный. На сцене: MINOR Modest Harizmat Fuckir MOLODEZHEV Surfree Rubikon SHANTY GYRMAN Set KT DKLR Sasha looch Krab Mute Terros MOUNT
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