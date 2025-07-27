Исследование принципов минимализма и феномена случайности. Работа, вдохновленная практикой искусства созерцания, создает пространство, в котором зритель становится активным участником процесса наблюдения, погружаясь в тонкую игру простых элементов. Каждый из «малозвучащих» в отдельности компонентов лексики, вступая во взаимодействие с другими, становится частью единой системы, преобразовывающей хаос в упорядоченную текстуру, разрушая и пересобирая вновь в новом состоянии, что отсылает к теории «самоорганизующихся систем». Перформанс танцевальной компании tanzlabor[танцлабор]. Хореограф: Светлана Леничко. Танцовщики: Саша Вотская, Карина Гараева, Эльвира Майорова, Юлия Савостьянова, Светлана Леничко.