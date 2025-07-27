ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Сеанс 108

Место проведения будет выложено позже по ссылке

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Исследование принципов минимализма и феномена случайности. Работа, вдохновленная практикой искусства созерцания, создает пространство, в котором зритель становится активным участником процесса наблюдения, погружаясь в тонкую игру простых элементов. Каждый из «малозвучащих» в отдельности компонентов лексики, вступая во взаимодействие с другими, становится частью единой системы, преобразовывающей хаос в упорядоченную текстуру, разрушая и пересобирая вновь в новом состоянии, что отсылает к теории «самоорганизующихся систем». Перформанс танцевальной компании tanzlabor[танцлабор]. Хореограф: Светлана Леничко. Танцовщики: Саша Вотская, Карина Гараева, Эльвира Майорова, Юлия Савостьянова, Светлана Леничко.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста