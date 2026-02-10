Москва уважает Петербург, Петербург — Москву. А всё потому, что К-30 и агентство «Респект» продуктивно сотрудничают: программят лучшие лайн-апы, следят за бюджетами и делают жизнь двух столиц лучше. Пора закрепить партнёрство солидной вечеринкой. Повестка — масштабное слияние активов двух столиц на одном танцполе. Рекомендованый дресс-код: эстетика офиса, офис-кор. РЕСПЕКТ АГЕНТСТВО The Dawless Slava Marlow ПЕТАР МАРТИЧ TALY Smith