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Scherzo: поэтически-музыкальный вечер

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Участники ЛИТО и гости будут чествовать поэта и музыканта Дину Филатову, которая в этот раз выступит дирижёром творческого действа. Резиденты поделятся своим творчеством и прочитают стихи Дины. Гостей также ждут музыкальные номера от именинницы. Скерцо — это шутка, небольшая, живая и стремительная музыкальная пьеса. В этот вечер ЛИТО «Бронзовый век» проведёт мероприятие в формате «День рождения резидента».

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