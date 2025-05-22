Участники ЛИТО и гости будут чествовать поэта и музыканта Дину Филатову, которая в этот раз выступит дирижёром творческого действа. Резиденты поделятся своим творчеством и прочитают стихи Дины. Гостей также ждут музыкальные номера от именинницы. Скерцо — это шутка, небольшая, живая и стремительная музыкальная пьеса. В этот вечер ЛИТО «Бронзовый век» проведёт мероприятие в формате «День рождения резидента».