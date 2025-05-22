Scherzo: поэтически-музыкальный вечер
улица Некрасова, 3-5
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Про событие
Участники ЛИТО и гости будут чествовать поэта и музыканта Дину Филатову, которая в этот раз выступит дирижёром творческого действа. Резиденты поделятся своим творчеством и прочитают стихи Дины. Гостей также ждут музыкальные номера от именинницы. Скерцо — это шутка, небольшая, живая и стремительная музыкальная пьеса. В этот вечер ЛИТО «Бронзовый век» проведёт мероприятие в формате «День рождения резидента».
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