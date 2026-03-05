Этот спектакль — не просто театральное действие, а глубокое исследование человеческой природы, жизни и смерти, наполненное иронией и остроумными наблюдениями. В центре — история человека, который решает покончить с собой, но сталкивается с неожиданными поворотами судьбы и множеством абсурдных ситуаций. Сочетание комедии и трагедии заставляет зрителей смеяться и задумываться одновременно.