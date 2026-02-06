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[отменено] Сахаджа йога медитация
Livebody club, Кузнечный переулок, 6
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Внимание, мероприятие отменили. Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит для новичков и опытных. Сахаджа йога — это метод медитации, который позволяет выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Практика пройдёт в Livebody club. Занятие бесплатное, регистрация обязательна.
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