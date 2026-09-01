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Сад Борхеса

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль по рассказам Хорхе-Луи Борхеса «Сад расходящихся тропок» и «Тлён, Укбар, Orbis tertius». Представь картинку: человек сидит в полузаброшенной библиотеке. Допустим, человека зовут Борхес. Общество сходит с ума. Человек сочиняет свой мир. Политики ломают копья в борьбе за фиктивные ценности. Человек сочиняет свой мир. Враньё разрастается. Человек сочиняет свой мир. Мир как магический кристалл. Так бывает: ты придумываешь философию, а она вдруг начинает жить своей жизнью. Красивая и самодостаточная реальность. И кто сказал, что мир человека — меньше, чем мир общества? С одной стороны, это история про внутреннюю миграцию. С другой — про настоящую свободу. Именно её тут хотят исследовать, погружаясь в рассказы Борхеса — в реальность и фантомы его сознания, настолько близкие и понятные современному человеку.

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