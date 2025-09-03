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С Чарльзом Буковски за барной стойкой

Fiddler's Green
ул. Рубинштейна, 5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Аудиоспектакль с алкоголем: барная стойка, охлаждённое пиво и самый провокативный американский писатель XX века — Чарльз Буковски в наушниках. Случайные посетители — усталые мужчины средних лет, красивые юные девушки, завсегдатаи, «мне завтра на работу!», «со вчера встречаемся» и, конечно, «бармен, я в печали» — на сегодняшний вечер станут частью твоего спектакля. Ты услышишь в наушниках историю Буковски, а перед глазами увидишь сегодняшний бар. Один из самых оригинальных режиссёров нового поколения делегирует зрителю возможность сложить свой собственный уникальный спектакль из аудиального ряда и визуального плана. Основа для инсценировки: фрагменты интервью и выдержки из дневников поэта, его стихотворения. Это история поздних лет жизни писателя, воспоминания о том, как всё начиналось: с бедности и съёмных квартир, подсобных работ и разгульных женщин. О сексе и любви, об одиночестве и безумии на грани самоубийства. И наконец — о творчестве, о письме, которое всегда было на первом месте, о своём уникальном пути в американской литературе, о поединке, который Буковски вёл всю свою жизнь и из которого он вышел победителем. Выбирая день, ты уже начинаешь сочинять свой спектакль. Ведь бар вечером в понедельник — это не то же самое, что в среду. Не говоря уже про пятницу;) В стоимость билета входит стакан пива Belhaven на твой выбор: тёмный стаут, горький эль или сухой сидр.

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