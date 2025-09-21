Сельский театр в Фомихе / Эскизы в пространстве. Известные всей России как «Эскизы в пространстве», а москвичам – как дауншифтеры «Сельский театр в Фомихе», артисты-художники-музыканты Ирина Михейшина, Никита Мальцев, Василий Карпов везут в Петербург «Рваный бархат». Экспериментальный спектакль-концерт, поле актерской свободы: для тех, кто любит тайные вечеринки, странный юмор в духе Йоса Стеллинга и Нэйтана Филдера и эстетику кабаре. «Рваный бархат» невозможно увидеть ни в Москве (а спектакли театра шли в театре Наций и в «Практике»), ни в Фомихе: это эксклюзивный показ. Авторы и исполнители: Ира Михейшина. Никита Мальцев. Василий Карпов.