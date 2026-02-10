Осенью 2009 года лейбл решил сделать первую вечеринку. Арендовал клуб, позвал друзей, привёз артиста из Детройта. Спустя 17 лет Roots United — это больше, чем просто площадки, фестивали, лейбл, букинг и большая семья единомышленников, сплотившихся вокруг музыки. В рамках празднования дня рождения на двух сценах К-30 соберут буквально всех резидентов лейбла. 16 артистов и срез актуального звучания Roots United, которое продолжает развиваться и по сей день. Loop 4 Delay Some Stru Xvostik Napirelly Fluchtlink DX20V Raciya Bagdad Диджей Booking Fee Rwanda Primitive Thematic EL Nocow Hoavi Hoopa Shutta