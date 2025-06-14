Опытный комик, который не боится говорить о том, что волнует современное общество. Ему 40 лет и он мастерски сочетает в своих выступлениях актуальные темы, богатый жизненный опыт , остроумие и оптимизм. Также Роман участник таких проектов, как Comedy Баттл на ТНТ и Open Mic в VK. Тебя ждёт целый час смелой и интерактивной стендап комедии. Тебя также ожидает превосходная авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень вкусным и приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда) Запись через ТГ