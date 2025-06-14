ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Роман Хорошевский

InDюk, Муринская дорога, 68к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытный комик, который не боится говорить о том, что волнует современное общество. Ему 40 лет и он мастерски сочетает в своих выступлениях актуальные темы, богатый жизненный опыт , остроумие и оптимизм. Также Роман участник таких проектов, как Comedy Баттл на ТНТ и Open Mic в VK. Тебя ждёт целый час смелой и интерактивной стендап комедии. Тебя также ожидает превосходная авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень вкусным и приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда) Запись через ТГ

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста