Чем отличается ритуальный голос от крика? Как рождается звук в естественных условиях, без распевок и репетиций? Почему для наших предков петь было так же естественно, как и дышать? Всё это узнаешь и попробуешь на мастер-классе. Уметь петь совсем необязательно, но соучастие необходимо. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.