Родные голоса: мастер-класс по традиционному пению
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Чем отличается ритуальный голос от крика? Как рождается звук в естественных условиях, без распевок и репетиций? Почему для наших предков петь было так же естественно, как и дышать? Всё это узнаешь и попробуешь на мастер-классе. Уметь петь совсем необязательно, но соучастие необходимо. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.
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