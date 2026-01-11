ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Родные голоса: мастер-класс по традиционному пению

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Чем отличается ритуальный голос от крика? Как рождается звук в естественных условиях, без распевок и репетиций? Почему для наших предков петь было так же естественно, как и дышать? Всё это узнаешь и попробуешь на мастер-классе. Уметь петь совсем необязательно, но соучастие необходимо. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Я лёгкий человек
Я лёгкий человек

от 1500₽

Тарелка в русском стиле
Выбор редакции
Тарелка в русском стиле
до

3300₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста