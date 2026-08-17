Спектакль по роману Алексея Поляринова «Риф». Спектакль наполнен атмосферой репетиции: все как будто бы лишь примеряют роли, читают реплики, чтобы помочь партнёру. Вот только участников этой псевдорепетиции уносит в какие-то неведомые дали собственного сознания как будто бы даже помимо их воли. Чем больше Кира узнает о Сулиме, тем тревожнее становится атмосфера вокруг: ей делается страшно, и боится она в первую очередь самой себя. Режиссёр — Борис Павлович. В ролях: Юлия Гришаева, Юлия Захаркина, Анна-Магда Обершт, Кристина Токарева, Александр Худяков, Георгий Саварский, Алексей Матвейчук.