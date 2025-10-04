Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где может случится все, что угодно. Общение с залом, стендап, разгоны шуток. Во всём этом можешь поучаствовать ты. Приходи, пообщайся с комиками, помоги придумать ему шутку или послушай от него уже готовый монолог или историю из жизни. Все форматы стендапа в одном вечере — так что давай, дерзай.
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