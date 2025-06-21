Пульс | Фестиваль разбитых сердец
площадь Морской Славы, 1
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Завершение:
от 3500₽ до 7500₽
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Твоя боль превратится в твою силу. Забьется «Пульс» — фестиваль-саундтрек всех твоих слёз и бессонных ночей. Приходи, чтобы почувствовать, что твоё сердце всё ещё бьётся. Потому что «Пульс» — это фестиваль, где даже разбитые сердца продолжают звучать. В лайнапе крутые артисты, которые заставят тебя танцевать: Pyrokinesis, Booker, Aikko, Грязь, Юг 404 и кое-кто ещё.
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