Психо-Юмористическое шоу «Поболтаймс»
Невский проспект, 47
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ведущие — комики и психологи по образованию, готовы обсудить твои проблемы, посмеяться вместе с тобой и дать дельный психологический разбор твоим ситуациям. Анна Купер — комик и психоаналитик (метод классический и динамический анализ) Ольга Михайлова — комик и психолог (метод семейное и общее психологическое консультирование) Приноси истории — будут разбирать.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи