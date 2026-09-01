Ведущие — комики и психологи по образованию, готовы обсудить твои проблемы, посмеяться вместе с тобой и дать дельный психологический разбор твоим ситуациям. Анна Купер — комик и психоаналитик (метод классический и динамический анализ) Ольга Михайлова — комик и психолог (метод семейное и общее психологическое консультирование) Приноси истории — будут разбирать.