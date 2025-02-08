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Прыжок человека с неясной целью: перфоманс

ул. Гражданская 13-15, Бертгольд центр, желтая лестница, 4й этаж, Студия Сдвиг.

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 0+
Спектакли

Про событие

Прыжок — расточительная трата сил, которая не предполагает компенсации, дар, действие из избытка. В этой работе мы учимся находить избыток в человеческом движении и отдавать его просто так. Сопротивляться вязкости. Беззаботно. С неясной целью. В компании плотного сета хип-хоп хитов и ударных композиций Элвин Каррэна шестеро танцовщиков находят себя в прыжке как в игре танцевальных форм, как в одиночном порыве, как в заразительном удовольствии быть вместе.

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