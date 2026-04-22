Проверка материала
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка новых блоков материала от опытных комиков. Проверка материала — это отличная возможность услышать свежие шутки самым первым, а ещё повлиять на итоговый материал комика. Ведущий: Ваня Макаров
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