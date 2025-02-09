ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Прощаю: моноспектакль

GAiKA SPACE
Ул. Черняховского, 75

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Независимый театр «Кантата» представляет к премьерному показу спектакль «Прощаю», который уникален своим форматом. Зрители погружаются в беседы-размышления посредством двух главных инструментов: музыки и прозы. В спектакле звучат известные и неизвестные, но не менее гениальные и пронзительные песни Таривердиева, Артемьева, Бабаджаняна, а языком прозы и мыслями героини становятся волшебные философские новеллы Леонида Енгибарова, Зиедониса, Драгунской и других авторов. Зритель становится свидетелем истории героини, которая в камерных интонациях душевного разговора рассказывает о разрушенной любви, о своих мечтах, жизни, судьбе, непростом выборе. Стоит ли удалять файлы тревожных воспоминаний, оставляя лишь ветхий муляж и обретенные страхи? Или позволить своей душе пройти этот не безболезненный путь с его уроками, от состояния разочарования и отчаяния до истинного счастья своей души, взяв ответственность за свою жизнь. Главный исполнитель - Александра Майская.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста