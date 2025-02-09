Независимый театр «Кантата» представляет к премьерному показу спектакль «Прощаю», который уникален своим форматом. Зрители погружаются в беседы-размышления посредством двух главных инструментов: музыки и прозы. В спектакле звучат известные и неизвестные, но не менее гениальные и пронзительные песни Таривердиева, Артемьева, Бабаджаняна, а языком прозы и мыслями героини становятся волшебные философские новеллы Леонида Енгибарова, Зиедониса, Драгунской и других авторов. Зритель становится свидетелем истории героини, которая в камерных интонациях душевного разговора рассказывает о разрушенной любви, о своих мечтах, жизни, судьбе, непростом выборе. Стоит ли удалять файлы тревожных воспоминаний, оставляя лишь ветхий муляж и обретенные страхи? Или позволить своей душе пройти этот не безболезненный путь с его уроками, от состояния разочарования и отчаяния до истинного счастья своей души, взяв ответственность за свою жизнь. Главный исполнитель - Александра Майская.