Устал от сценария? Испытываешь раздражение, когда всё идет не по плану? Чувствуешь себя неловко в общении с людьми? Надоел информационный шум и хочется выбросить телефон? Приходи на пробное занятие по сценической импровизации и всего за 2 часа почувствуй лёгкость в теле и свободу в мыслях. Импровизация — самый весёлый и непредсказуемый тренажёр для ума и настроения. Никаких скриптов, шаблонов, страхов и ошибок. Только ты, команда и полная свобода творить здесь и сейчас. Кому подойдёт занятие? Всем! Почему всем? Потому что импровизация мягко тренирует основные жизненные навыки, применимые в любой сфере. Что даст занятие? — поможет снять стресс. Когда нужно придумать роль космического бармена, некогда думать о проблемах; — позволит иначе взглянуть на навыки коммуникации: умение слушать, поддерживать и блестяще выходить из неловких ситуаций. — наполнит эмоциями. Это как детская игра, но с осознанной пользой. Запись в ТГ