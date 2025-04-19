Pro StandUp: отборный концерт
Lounge Bar Sanctum, улица Некрасова, 3-5В
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 790₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные питерские комики готовы рассказывать свои лучшие шутки и делиться огненным настроением. Артисты прошли многоуровневый кастинг и могут рассмешить даже спящего человека. Получи заряд положительных эмоций в непринужденной атмосфере весёлого хардкора.
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