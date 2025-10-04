Pro StandUp 30+
Sumbur bar, Соляной переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 490₽ до 790₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап 30+ для тех, кто прожил слишком много, чтобы оставаться беззаботным, но слишком мало, чтобы нет-нет да и сотворить какую-нибудь дичь в хмельном угаре. Каждый комик будет аккуратно подстрижен проверенным годами мастером, в чистой удобной одежде, с приятным запахом парфюма и жизненного опыта. Всё тщательно продумано для того, чтобы ты получил от вечера максимальное удовольствие.
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