Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап 30+ для тех, кто прожил слишком много, чтобы оставаться беззаботным, но слишком мало, чтобы нет-нет да и сотворить какую-нибудь дичь в хмельном угаре. Каждый комик будет аккуратно подстрижен проверенным годами мастером, в чистой удобной одежде, с приятным запахом парфюма и жизненного опыта. Всё тщательно продумано для того, чтобы ты получил от вечера максимальное удовольствие.