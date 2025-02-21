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Pro Stand-Up. Отборный концерт

Lounge bar Sanctum, ул. Некрасова, 3-5В

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Завершение:

от 390₽ до 690₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытный комик всегда спокоен и уверен в себе. Его шутки хлёстки и непредсказуемы, взгляд смел, поза открыта. Он в своей стихии, он пришёл смешить, его ничего не отвлекает. Самые опытные питерские комики готовы рассказывать свои лучшие шутки и делиться с тобой огненным настроением! Культурное пространство АТС - это: - гастрозона ( Вьетнам, Япония, Италия , Сербия, Корея, Индия и др.) - барный кластер (7 крутейших баров под одной крышей) - кинотеатр, костровые, фотозона, интерактивная зона с множеством развлечений, шикарный вид с крыши и всё это в самом центре Питера

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