Опытный комик всегда спокоен и уверен в себе. Его шутки хлёстки и непредсказуемы, взгляд смел, поза открыта. Он в своей стихии, он пришёл смешить, его ничего не отвлекает. Самые опытные питерские комики готовы рассказывать свои лучшие шутки и делиться с тобой огненным настроением! Культурное пространство АТС - это: - гастрозона ( Вьетнам, Япония, Италия , Сербия, Корея, Индия и др.) - барный кластер (7 крутейших баров под одной крышей) - кинотеатр, костровые, фотозона, интерактивная зона с множеством развлечений, шикарный вид с крыши и всё это в самом центре Питера