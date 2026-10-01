Телесная практика контакта с собственными ощущениями и состоянием. Что тебя ждёт: • исследовать дыхание, движение и опоры, работать с телесным импульсом и спонтанностью • наблюдать личное пространство и границы, изучать контакт с другими через движение • пробовать отпустить тело в свободное движение без задачи «танцевать правильно» Два часа, чтобы ослабить мысленный контроль, взять в фокус телесную чувствительность и присутствие, услышать себя через тело. Небольшой организационный момент: в пространстве нужно будет снять обувь.