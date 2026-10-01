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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Присутствие

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Телесная практика контакта с собственными ощущениями и состоянием. Что тебя ждёт: • исследовать дыхание, движение и опоры, работать с телесным импульсом и спонтанностью • наблюдать личное пространство и границы, изучать контакт с другими через движение • пробовать отпустить тело в свободное движение без задачи «танцевать правильно» Два часа, чтобы ослабить мысленный контроль, взять в фокус телесную чувствительность и присутствие, услышать себя через тело. Небольшой организационный момент: в пространстве нужно будет снять обувь.

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