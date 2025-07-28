Работа, которая изучает свойства взгляда и смотрящего, свойства того, кто попадает в поле зрения. Что общего у документальной фотографии и танцевального перформанса? «Это я сейчас смотрю на тебя или ты на меня, я вглядываюсь или преследую?» Как тела создают ландшафт, крупный план, направление внимания? Чем живое застывшее тело отличается от тела запечатленного фотографом и превратившееся в изображение? «За счет фрагментарности, «помех», переднего и заднего планов, фотограф создает напряжение, состояние, которое возможно уловить на физическом уровне». Это напряжение становится отправной точкой и пере-создается инструментами танцевального перформанса. Художница: Маша Яшникова-Ткаченко. Исполнители: Ксения Земскова, Павел Гришин, Валерия Ухатская, Софья Гуржиева, Даша Платонова и Маша Яшникова-Ткаченко. Композитор: Егор Ткаченко.