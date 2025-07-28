ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пристальное преследование

Вольт, Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Работа, которая изучает свойства взгляда и смотрящего, свойства того, кто попадает в поле зрения. Что общего у документальной фотографии и танцевального перформанса? «Это я сейчас смотрю на тебя или ты на меня, я вглядываюсь или преследую?» Как тела создают ландшафт, крупный план, направление внимания? Чем живое застывшее тело отличается от тела запечатленного фотографом и превратившееся в изображение? «За счет фрагментарности, «помех», переднего и заднего планов, фотограф создает напряжение, состояние, которое возможно уловить на физическом уровне». Это напряжение становится отправной точкой и пере-создается инструментами танцевального перформанса. Художница: Маша Яшникова-Ткаченко. Исполнители: Ксения Земскова, Павел Гришин, Валерия Ухатская, Софья Гуржиева, Даша Платонова и Маша Яшникова-Ткаченко. Композитор: Егор Ткаченко.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста