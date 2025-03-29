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Пристальное преследование

Гражданская улица 13-15, двор Бертгольд центра, желтая лестница, 4 этаж.

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Некоторые феномены времени сложно описываются словами из-за отсутствия дистанции. Можно выбрать оптику через что подступиться, в перформансе этой оптикой становятся документальные снимки Роберта Капы. За счет фрагментарности, «помех», переднего и заднего планов, фотограф создает напряжение, состояние, которое возможно уловить на физическом уровне. Отсюда появляются танцевальные задачи в работе: объектность, позирование, траектории, выбор одной части тела как основной. Все это перестраивает тело на непривычный паттерн движения. Напряжение также связано со взглядом: это я сейчас смотрю на тебя или ты на меня, я вглядываюсь или преследую? Есть предложение побыть с этой темой и посмотреть на перформанс так, как Ролан Барт предлагал смотреть на фотографию, выбрав роль: «Я вижу, чувствую. Я замечаю, рассматриваю, мыслю». Художница/ Маша Яшникова-Ткаченко. Исполнители/ Ксения Земскова, Павел Гришин, Валерия Ухатская, Софья Гуржиева и Маша Яшникова-Ткаченко. Композитор / Егор Ткаченко. Фото / Лада Бельская.

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