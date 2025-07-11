Моноспектакль «Предприятие Ад» — современная история о взрослении, самообмане и прозрении. По мотивам поэмы Ахима Вопопа. Когда жизнь рушится — остаётся только начать всё с начала. Узнав о грядущем разводе, герой устраивается в колл-центр, который оказывается настоящим адом… в буквальном смысле. Однако вместо отчаяния он находит карьерный рост, похвалу начальства и уважение коллег. Но однажды происходит событие, способное перевернуть всё. Готов ли он признать ошибки? Получится ли изменить свою судьбу? И возможно ли договориться с боссом, если твой босс — сам "Ад"? Форма — монолог, наполненный вопросами к зрителю. Жанр — между исповедью и проповедью. Темы — взросление, выбор, человечность. Что важнее: стать мужчиной или стать человеком? Ответ — в «Предприятии Ад». Для вас выступит Александр Игнатьев — актер театра и кино Рассадка гостей будет за столиками, можно заказать напитки и доступно меню русской кухни от ресторана Milutin1874.