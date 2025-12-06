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Практика йоги с живой музыкой
Plunge, набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код двери 7890#
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Практика хатха-йоги с живым музыкальным сопровождением в уютном пространстве. Это мягкое погружение в тело и дыхание, где каждое движение будет поддержано звучанием классических инструментов. Живая музыка создаст атмосферу глубокого присутствия, расслабления и гармонии, позволяя отпустить суету и вернуться к себе. Тебя ждёт: — Плавная йога-практика, доступная для любого уровня — Живое звучание инструментов — Камерная, тёплая атмосфера — Пространство бережности и восстановления Позволь себе замедлиться, услышать своё дыхание и почувствовать, как тело и звук соединяются в едином потоке.
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