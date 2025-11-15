Спектакль в квартире Довлатова, режиссёр А. Савчук. Это не просто спектакль, а прогулка по бытовой географии писателя: дом и квартира, где жил Сергей Донатович. Основание — книга «Наши» и память людей, которые его знали. Старт возле дома на Рубинштейна. Председатель домкома внезапно делает тебя, зрителя – «ответственным жильцом». Задание: проникнуть в квартиру гражданина Довлатова — по бумагам тунеядца и дебошира, по сути — писателя. Дальше — коммуналка: его комнаты, соседские, кухня со своим климатом. Разговоры с женой, соседями. Жизнь как есть. Девиз простой и точный: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда»!