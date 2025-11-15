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  2. События

Поймай Довлатова, если сможешь

Ул. Рубинштейна, 23. У памятника С. Довлатову, Ул. Рубинштейна, 23.

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль в квартире Довлатова, режиссёр А. Савчук. Это не просто спектакль, а прогулка по бытовой географии писателя: дом и квартира, где жил Сергей Донатович. Основание — книга «Наши» и память людей, которые его знали. Старт возле дома на Рубинштейна. Председатель домкома внезапно делает тебя, зрителя – «ответственным жильцом». Задание: проникнуть в квартиру гражданина Довлатова — по бумагам тунеядца и дебошира, по сути — писателя. Дальше — коммуналка: его комнаты, соседские, кухня со своим климатом. Разговоры с женой, соседями. Жизнь как есть. Девиз простой и точный: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда»!

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