Последний летний день
Музпорт, площадь Морской Славы, 1
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от 1999₽ до 4999₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Мощный дневной рейв на берегу Финского залива. Индустриальные локации, тысячи эмоций и музыка, которая станет саундтреком последнего жаркого дня сезона. Диджеи: SAYLES POLICE IN PARIS BADGRUB HRD.303 SPEERAX
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