Поп-н-соул квартирник на шикарной атмосферной крыше ресторана. Что тебя ждёт: — любимые музыканты, спонтанные импровизации и искра живой музыки; — 7 профессиональных вокалистов с самыми разными песнями, характерами, настроениями; — популярные хиты, которые все споют хором, и утончённые композиции, в которых хочется прочувствовать каждую ноту. В случае дождя на крыше есть навес, но при серьёзной непогоде событие переносится в крытый зал, а видами террасы сможем сполна насладиться в перерыве.