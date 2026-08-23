Поп-н-соул квартирник
Серп и Хлеб, Гражданская улица, 13-15, 5 этаж
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Поп-н-соул квартирник на шикарной атмосферной крыше ресторана. Что тебя ждёт: — любимые музыканты, спонтанные импровизации и искра живой музыки; — 7 профессиональных вокалистов с самыми разными песнями, характерами, настроениями; — популярные хиты, которые все споют хором, и утончённые композиции, в которых хочется прочувствовать каждую ноту. В случае дождя на крыше есть навес, но при серьёзной непогоде событие переносится в крытый зал, а видами террасы сможем сполна насладиться в перерыве.
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