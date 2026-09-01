Показ концерта Егора Летова
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 14+
Кино
Концерты
Про событие
В честь дня рождения Егора Летова состоится эксклюзивный показ культового «концерта в городе-герое Ленинграде».Показ пройдет в Ионотеке, что позволит зрителям подпевать и бесноваться без ограничений. Это будут незабываемые эмоции. Звук будет выведен на максимум, чтобы ощутить себя зрителем концерта наяву.
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