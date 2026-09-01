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Показ концерта Егора Летова

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 14+
Кино
Концерты

Про событие

В честь дня рождения Егора Летова состоится эксклюзивный показ культового «концерта в городе-герое Ленинграде».Показ пройдет в Ионотеке, что позволит зрителям подпевать и бесноваться без ограничений. Это будут незабываемые эмоции. Звук будет выведен на максимум, чтобы ощутить себя зрителем концерта наяву.

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