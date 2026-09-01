В честь дня рождения Егора Летова состоится эксклюзивный показ культового «концерта в городе-герое Ленинграде».Показ пройдет в Ионотеке, что позволит зрителям подпевать и бесноваться без ограничений. Это будут незабываемые эмоции. Звук будет выведен на максимум, чтобы ощутить себя зрителем концерта наяву.