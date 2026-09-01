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Похождения великого некроманта

Дубовая библиотека, Наб. р. Фонтанки, 46, 2-й этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие

Лекция поэта, писателя, историка Анджея Иконникова-Галицкого из серии «Навигаторы вечности». Доктор Фауст и его спутник Мефистофель известны всему миру по многочисленным литературным произведениям, по фильмам и операм. Однако мало кто знает историю реального человека по имени Фауст, жившего в бурную эпоху духовного и политического переустройства Европы и ещё при жизни сделавшегося персонажем народных сказаний. Анджей Иконников-Галицкий расскажет о жизни и невероятных приключениях подлинного доктора Фауста и о своей работе над пересказом легенд о нём и его бесе.

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