Лекция поэта, писателя, историка Анджея Иконникова-Галицкого из серии «Навигаторы вечности». Доктор Фауст и его спутник Мефистофель известны всему миру по многочисленным литературным произведениям, по фильмам и операм. Однако мало кто знает историю реального человека по имени Фауст, жившего в бурную эпоху духовного и политического переустройства Европы и ещё при жизни сделавшегося персонажем народных сказаний. Анджей Иконников-Галицкий расскажет о жизни и невероятных приключениях подлинного доктора Фауста и о своей работе над пересказом легенд о нём и его бесе.