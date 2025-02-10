ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Поэзия маленьких вещей

БКЦ «Нота», проспект Косыгина, 28к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Выставка, посвящённая эстетике лаконичных образов, отсылающих к восточной философии созерцания. Вдохновлённый концепцией Харуки Мураками (маленькое, но определённое счастье), проект приглашает зрителей замедлиться, обратить внимание на красоту, скрытую в повседневности. Выставка представляет собой интерактивное пространство, где каждый посетитель становится участником процесса исследования и поиска. Вместо пассивного созерцания, «Поэзия маленьких вещей» предлагает активное взаимодействие с экспонатами, помогая осознать собственные чувства и эмоции, часто заглушаемые внешним шумом современной жизни. Особое место в экспозиции занимает работа «Микрокосм кимоно», созданный при участии коллекционера исторических кимоно Василия Мельника и Центра Art & Science университета ИТМО. Проект позволяет взглянуть на традиционное японское кимоно через микроскоп, открывая невероятную красоту и сложность структуры ткани. Режим работы: ежедневно, с 14:00 до 19:30.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста