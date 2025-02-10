Выставка, посвящённая эстетике лаконичных образов, отсылающих к восточной философии созерцания. Вдохновлённый концепцией Харуки Мураками (маленькое, но определённое счастье), проект приглашает зрителей замедлиться, обратить внимание на красоту, скрытую в повседневности. Выставка представляет собой интерактивное пространство, где каждый посетитель становится участником процесса исследования и поиска. Вместо пассивного созерцания, «Поэзия маленьких вещей» предлагает активное взаимодействие с экспонатами, помогая осознать собственные чувства и эмоции, часто заглушаемые внешним шумом современной жизни. Особое место в экспозиции занимает работа «Микрокосм кимоно», созданный при участии коллекционера исторических кимоно Василия Мельника и Центра Art & Science университета ИТМО. Проект позволяет взглянуть на традиционное японское кимоно через микроскоп, открывая невероятную красоту и сложность структуры ткани. Режим работы: ежедневно, с 14:00 до 19:30.