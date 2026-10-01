Поезд «Москва — Петушки»: Книжный Клуб по роману Ерофеева
Бар «Современник», ул. Некрасова, дом 1/38
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Встреча, на которой ты обсудишь роман Ерофеева и путешествие Венички по белокаменной. Приглашённый гость — Николай Унгурян, врач-психиатр, психиатр-нарколог. Он расскажет о зависимостях и последствиях употребления.
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