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Поезд «Москва — Петушки»: Книжный Клуб по роману Ерофеева

Бар «Современник», ул. Некрасова, дом 1/38

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Встреча, на которой ты обсудишь роман Ерофеева и путешествие Венички по белокаменной. Приглашённый гость — Николай Унгурян, врач-психиатр, психиатр-нарколог. Он расскажет о зависимостях и последствиях употребления.

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