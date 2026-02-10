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  1. Санкт-Петербург
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Почти юбилей

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Четыре года он наводил шума в городе и по этому случаю закатывают сумасшедший двухдневный марафон в стиле тех самых юбилеев из детства. Стирают границы между элитным петербургским отдыхом и тем самым безумным застольем в хрущёвке - на сорок восемь часов превращают Особняк в гнездо ностальгического угара: тематический декор, баянист, та самая тамада с конкурсами и множество сюрпризов. Планируют обнулить все твои приличные манеры и устроить легендарный семейный сабантуй, о котором культурная столица будет шептаться ещё долго. 14 и 15 августа с 21:00 до 07:00

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